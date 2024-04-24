В Don't Nod ранее опубликовали новый трейлер сюжетной приключенческой игры Lost Rec...

В Don't Nod ранее опубликовали новый трейлер сюжетной приключенческой игры Lost Records: Bloom & RageАнонсированная в конце прошлого года кинематографичная приключенческая игра Lost Records: Bloom & Rage от студии Don’t Nod, известной по Life is Strange, сегодня внезапно получила новый трейлер.