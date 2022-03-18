Подготовка к кризису? Магазины в России резко отменили скидки и промоакции

СМИ сообщают, что несколько поставщиков крупнейшего российского ритейлера X5 Group (владеет «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Чижиком») уже с конца февраля решили не проводить промоакции, в рамках которых были и скидки на различные товары в магазине.