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Бойцы ВС РФ рассказали о подвиге сослуживца, спасшего им жизнь под Курском

Бойцы ВС РФ рассказали о подвиге сослуживца, спасшего им жизнь под Курском

Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» поделились с РИА Новости историей самоотверженного поступка своего сослуживца, который, попав в засаду в Курской области, пожертвовал собой ради спасения других бойцов.

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