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Пятая колонна Запада идет на выборы в РАН ﻿

Пятая колонна Запада идет на выборы в РАН ﻿

CherchillТанковые войска берут Берлин Во главе движения академики Сергеев и Хохлов? Антироссийские выступления российской «богемы» вроде Чулпан Хаматовой или Андрея Макаревича сразу становятся общеизвестны и подвергаются общественной критике.

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