CherchillТанковые войска берут Берлин Во главе движения академики Сергеев и Хохлов? Антироссийские выступления российской «богемы» вроде Чулпан Хаматовой или Андрея Макаревича сразу становятся общеизвестны и подвергаются общественной критике.