Геологи открыли 162 новых месторождения в России с начала 2026 года

Об этом сообщил заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин на Восточном экономическом форуме.Как уточнили в ТАСС, среди крупных открытий он назвал золоторудное месторождение Телевеем на Чукотке и газоконденсатное месторождение имени Григорьева в Ямало-Ненецком автономном округе.