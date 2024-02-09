Оперативные сотрудники полиции задержали жителя Владимирской области с партией наркотиков в особо крупном размере

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ковровский» в результате проведения оперативных мероприятий задержали в районном центре 30-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к распространению наркотиков синтетического и растительного происхождения.
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