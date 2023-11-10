Хоккейный «Спартак» задумал сыграть на стадионе футбольных одноклубников

Известный спортивный журналист Иван Карпов в своем Телеграм-канале в среду выложил новость о том, что матч на открытом воздухе в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится на футбольной «Открытие-Арене» с участием ХК «Спартак».
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