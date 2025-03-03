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Зеленский готов к сотрудничеству с США по минеральным ресурсам Украины

Зеленский готов к сотрудничеству с США по минеральным ресурсам Украины

Политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление Зеленского о готовности подписать с США соглашение по минеральным ресурсам, отметив, что президент Украины стремится стабилизировать обстановку на фоне растущих международных напряжённостей.

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