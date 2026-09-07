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За рулем

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Стала известна цена совершенно нового Mitsubishi Pajero: анонсированы продажи

Стала известна цена совершенно нового Mitsubishi Pajero: анонсированы продажи

Новое поколение добралось до австралийского прайс-листа. Пятиместная базовая комплектация GLS стоит на 1500 австралийских долларов меньше, чем семиместная, – именно столько просят за третий ряд сидений.

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