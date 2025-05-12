Марк Гурман: в 2027 году Apple представит складной iPhone, робота и смарт-очки

Грядущий 2027 год может стать одним из самых насыщенных и знаковых для Apple, поскольку на эту дату у компании запланирована презентация сразу несколько принципиально новых категорий продуктов, включая долгожданный складной смартфон, первые смарт-очки и даже домашнего робота.