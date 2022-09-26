В Хакасии в суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Минусинска в присвоении и продаже шести чужих автомобилей

Следователями Следственного управления УМВД России по г. Абакану окончено расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего жителя города Минусинска Красноярского края в совершении шести эпизодов присвоения автомобилей.
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