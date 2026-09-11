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Хайкин — о своей замене из-за травмы в перерыве матча с «Баварией»: я не мог нормально бить по мячу

Хайкин — о своей замене из-за травмы в перерыве матча с «Баварией»: я не мог нормально бить по мячу

Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал свою замену в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

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