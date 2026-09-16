БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Литва будет под прицелом ядерного оружия России»: в Кремле доходчиво объяснили Вильнюсу перспективы милитаризации

«Литва будет под прицелом ядерного оружия России»: в Кремле доходчиво объяснили Вильнюсу перспективы милитаризации

Песков: «Литва будет под прицелом ядерного оружия России» Иллюстрация "Блокнот" Песков: Территория Литвы окажется под прицелом российского ядерного оружия, если Вильнюс примет решение разместить у себя такое вооружение.

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