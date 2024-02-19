Юные танцоры из Текстильщиков взяли золото Кубка Евразии

Вика Саркисян и Никита Андриевский, воспитанники танцевальной студии Royal Dance Kids при школе №1367 в Текстильщиках, завоевали золото на международных соревнованиях «Кубок Евразии по спортивно-бальным танцам», которые прошли в столице Узбекистана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии