Стало известно, когда построят самый мощный в мире атомный ледокол «Россия»

Так будет выглядеть атомный ледокол «Россия» / © Росатомфлот Первый в своем роде атомный ледокол с ядерной силовой установкой мощностью 120 мегаватт, строительством которого занимается научно-производственное предприятие «Звезда», будет готов ориентировочно к 2030 году, сообщил Мантуров.