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В Прикамье осудили мужчину, убившего женщину и похитившего ее драгоценности

В Прикамье осудили мужчину, убившего женщину и похитившего ее драгоценности

В Пермском крае суд признал местного 45-летнего жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи № 105 УК РФ (убийство) и частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

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