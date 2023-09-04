В Прикамье осудили мужчину, убившего женщину и похитившего ее драгоценности

В Пермском крае суд признал местного 45-летнего жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи № 105 УК РФ (убийство) и частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).