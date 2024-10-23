Начинаем среду с очень оригинальной даты – День "Ласточки вылетают из Сан-Хуан-Капистрано". Сам праздник звучит как медитация, правда? Гуглим.
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Начинаем среду с очень оригинальной даты – День "Ласточки вылетают из Сан-Хуан-Капистрано". Сам праздник звучит как медитация, правда? Гуглим.