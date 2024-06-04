Кабмин Южной Кореи решил приостановить пакт с КНДР о снижении напряженности

Правительство Южной Кореи одобрило предложение о полной приостановке действия пакта с КНДР о снижении напряженности от 2018 года после того, как Северная Корея отправила через границу сотни наполненных мусором воздушных шаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии