Орловская власть закупает транспорт для медорганизаций на 36 млн рублей

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности повторно разместил тендер по поиску подрядчика на поставку автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.
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