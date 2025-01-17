Орловская власть закупает транспорт для медорганизаций на 36 млн рублей

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности повторно разместил тендер по поиску подрядчика на поставку автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.