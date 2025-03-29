По итогам прошлого года более 60% россиян в 2024 году были удовлетворены своей зарплатой. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.
Сколько россиян довольны своей зарплатой?
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Я понимаю так, что опрос проводили среди депутатов госдуры и сов федерации, чиновников, политиков, ну и куда же без Миллера, Потанина, Дерипаска, генералитета и т.д.
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