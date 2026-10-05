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Ростех

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Ростех заместил импортное ПО для студентов горно-геологических специальностей

Ростех заместил импортное ПО для студентов горно-геологических специальностей

Фото: пресс-служба СПб горного университета Холдинг «РТ‑Инжиниринг» Госкорпорации Ростех безвозмездно передал более чем 30 университетам России и стран СНГ академические лицензии на отечественное ПО для создания цифровой модели месторождения и сопровождения горных работ.

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