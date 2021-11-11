Сдавал назад и сбил старушку: ДТП в районе семи ветров в Уссурийске

Сдавал назад и сбил старушку: ДТП в районе семи ветров в Уссурийске

В Уссурийске в результате ДТП пострадала пожилая женщина. Во дворе дома на нее наехал молодой парень, который сдавал назад на "Приусе", сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции УГО.

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