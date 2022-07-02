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В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли два человека

В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли два человека

Обстрелы вооруженных сил Украины по территории Донецкой Народной Республике (ДНР) за минувшие сутки привели к гибели двух мирных жителей, 2 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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