🌬В Крыму 2 и 3 августа ожидается ветреная погода По информации ГУ МЧС России по РК, усиление северо-восточного ветра достигнет 15-20 метров в секунду.
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🌬В Крыму 2 и 3 августа ожидается ветреная погода По информации ГУ МЧС России по РК, усиление северо-восточного ветра достигнет 15-20 метров в секунду.