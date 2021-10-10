«Продай квартиру — верни деньги»: в Лондоне украинская община пикетировала квартиру Зеленского

Украинская община в Лондоне на Бейкер-стрит провела акцию протеста у здания, где согласно материалам расследования Pandora Parers («досье Пандоры») расположена одна из квартир, которую президент Украины Владимир Зеленский оформил на лиц из ближайшего окружения.
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