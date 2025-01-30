Совершавший посадку самолет рухнул в реку в США

Воздушная катастрофа произошла в районе аэропорта Рейгана, расположенного в Вашингтоне. Согласно информации с камер наблюдения, самолет, выполнявший региональный рейс, столкнулся в небе с другим летательным аппаратом и затем упал в реку.
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