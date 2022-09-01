Россиян с больным сердцем предупредили об ухудшении состояния из-за похолодания

Врач Тяжельников: у людей с больным сердцем может ухудшиться состояние из-за похолодания Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Врач Тяжельников: у людей с больным сердцем может ухудшиться состояние из-за похолодания Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предупредил о возможном ухудшении самочувствия у людей с заболеваниями сердца и легких из-за резкого похолодания в Москве.