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Россиян с больным сердцем предупредили об ухудшении состояния из-за похолодания

Россиян с больным сердцем предупредили об ухудшении состояния из-за похолодания

  Врач Тяжельников: у людей с больным сердцем может ухудшиться состояние из-за похолодания Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи  Врач Тяжельников: у людей с больным сердцем может ухудшиться состояние из-за похолодания Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предупредил о возможном ухудшении самочувствия у людей с заболеваниями сердца и легких из-за резкого похолодания в Москве.

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