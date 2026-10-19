Ночью 20 октября в Самарской области ожидается похолодание до минус 3 градусов, днем воздух прогреется максимум до плюс 12.
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