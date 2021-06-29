БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    В СССР за 1 рубль можно было пообедать без излишеств, а сейчас коробок спичек, который стоил 1 копейку, за 1 рубль не...За это скакал майдан
  • Андрей
    В СССР за 1 рубль можно было пообедать без излишеств, а сейчас коробок спичек, который стоил 1 копейку, за 1 рубль не...За это скакал майдан
  • СанСаныч Демченко
    Беда в том, что Россия-постоянно оправдывается..никогда не работает на опережение..очень слабая работа дип.корпуса..п...Доклад ОЗХО об "о...

В ковидный барак под «Алыми парусами» Беглова

В ковидный барак под «Алыми парусами» Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга провоцирует вспышку коронавируса в угоду личному рейтингу Дмитрий Родионов На фото: праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге (Фото: Петр Ковалев/ТАСС) Материал комментируют: Александр Сегал   Андрей Дмитриев   Андрей Милюк Настоящий скандал в социальных сетях устроили российские знаменитости вокруг прошедшего на днях в Санкт-Петербурге праздника «Алые паруса», в котором несмотря на разгар пандемии приняло участие более 45 тысяч выпускников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх