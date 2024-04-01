Академик Иллариошкин назвал три прорыва в диагностике болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона проявляется в дрожании конечностей, скованности и замедленности движений. Причина ее развития до сих пор остается тайной, а лечение направлено на уменьшение отдельных симптомов: влиять на прогрессирование нейродегенеративного процесса врачи еще не научились.
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