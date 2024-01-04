Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью за 1,5 часа обстреляли Ясиноватский район и Горловку. Об этом сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).