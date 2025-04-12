"Скорость мобильного Интернета «Феникс» в Донецке, на Заперевальной (в районе Каравана) Очень сильно нужна дополнительная вышка, бывает невозможно даже зайти в Банковское приложение на улице, особенно в час пик.
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