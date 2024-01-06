Как старинный каменный амбар превратили в роскошный гостевой дом

Ирландия – страна древних сказаний, захватывающих легенд, зеленых лугов, старинных замков, крепостей, фермерских домов и даже колоритных амбаров, каждый камень которых таит в себе множество удивительных историй.
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