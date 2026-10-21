Российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на все вызовы. Об этом заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЭЛ Спрос на российск...
- МЕ Польша планирует ...
- M Хуснуллин заявил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым