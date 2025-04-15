🗓15 апреля 1944 года советские войска освободили Алушту от немецко-фашистских захватчиков О героическом освобождении города рассказали в нашем материале ⬅️ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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🗓15 апреля 1944 года советские войска освободили Алушту от немецко-фашистских захватчиков О героическом освобождении города рассказали в нашем материале ⬅️ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.