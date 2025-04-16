Подросток, забивший пьяную мать до смерти, получил 3 года колонии

На Ямале подростка отправят в колонию после того, как он до смерти забил мать. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 27 ноября 2024 года в Надыме между несовершеннолетним и его матерью, злоупотреблявшей спиртными напитками, возник конфликт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии