Подросток, забивший пьяную мать до смерти, получил 3 года колонии

На Ямале подростка отправят в колонию после того, как он до смерти забил мать. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 27 ноября 2024 года в Надыме между несовершеннолетним и его матерью, злоупотреблявшей спиртными напитками, возник конфликт.