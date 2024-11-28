Несостоявшийся прорыв U-Boot серии XXIX согласно реконструкции Х. И. Саттона.О подлодках XXIX серии и сегодня найти информацию непросто.
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Несостоявшийся прорыв U-Boot серии XXIX согласно реконструкции Х. И. Саттона.О подлодках XXIX серии и сегодня найти информацию непросто.
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