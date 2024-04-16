Потоп на объездной! Фоторепортаж с места затопления трассы на подъезде к Петрозаводску

Фотограф Игорь Подгорный снял затопленную автодорогу «Кола – подъезд к Петрозаводску». Как мы рассказывали, сегодня, 16 апреля, в 3 часа ночи закрыто движение на Суоярвском шоссе (объездная) с 3 по 8 км (в районе спортивного комплекса «Динамо»).
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