CurBio: впервые зафиксировано игровое поведение у плодовых мушек

Международная группа ученых из Лейпцигского университета (Германия) и Нортумбрийского университета (Великобритания) выяснила, что плодовые мушки (Drosophila melanogaster) с удовольствием катаются на каруселях.
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