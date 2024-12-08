Юрий Ильинов

«Продвигался с помощью TikTok»: разведка Румынии рассказала, как победил «пророссийский» кандидат Власти Румынии и Запад в целом, оказались крайне озабоченными результатами недавно прошедшего первого тура президентских выборов в этой стране. По словам «демократов», народ «был обманут» и «проголосовал неправильно», а поэтому итоги не считаются. Очень удобная позиция. Разведка Румынии объявила, что в ходе упомянутой избирательной кампании страна оказалась целью «агрессивной российской гибридной атаки». После этого Конституционный суд Румынии, ссылаясь на данные разведки, отменил результаты прошедшего первого тура президентских выборов, на которых победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску (22,94% голосов), аннулировав итоги. Более наглого и циничного попрания результатов волеизъявления граждан, проходящего при поддержке СМИ, даже сложно представить. Так, в публикации немецкого издания Bild говорится, что Россия, «вероятно», пыталась вмешаться в избирательный процесс, проводя кампанию в поддержку Джорджеску. По данным румынской разведки, крайне правый «пророссийский» кандидат Джорджеску активно продвигался через сервис TikTok – это делалось с помощью управляемых аккаунтов, рекомендательных алгоритмов и платной рекламы. В конце ноября он неожиданно выиграл первый тур президентских выборов в Румынии, хотя в опросах социологов его шансы считались минимальными. Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) подтверждает эту информацию. Спецслужба также предупредила о «возможных попытках воздействия иностранных государств» на результаты выборов в бундестаг в 2025 году. По мнению BfV, нужно учитывать действия «дезинформации и дискредитации, кибератаки, а также шпионаж и саботаж» на итоги голосования. Около 85 тыс. фальшивых аккаунтов были систематически созданы Россией с 2016 года для наращивания влияния в социальных сетях. Были кибератаки и подтвержденные денежные потоки от российских банков. Все это с целью поддержать «пророссийского» кандидата – заявил в интервью Bild по поводу Румынии лидер фракции Европейской народной партии (ЕПП) в Европарламенте Манфред Вебер.