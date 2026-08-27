MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Голосование по управлению Cardano отстаёт от графика перед ключевым дедлайном по конституционному комитету

Голосование по управлению Cardano отстаёт от графика перед ключевым дедлайном по конституционному комитету

Продакт-менеджер IOG Карлос Лопес Де Лара напомнил держателям делегированного права голоса (DRep) и операторам стейкинг-пулов (SPO) Cardano о приближающемся дедлайне 1 сентября: сети необходимо утвердить четырёх новоизбранных членов Конституционного комитета до этой даты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии