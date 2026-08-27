Голосование по управлению Cardano отстаёт от графика перед ключевым дедлайном по конституционному комитету

Продакт-менеджер IOG Карлос Лопес Де Лара напомнил держателям делегированного права голоса (DRep) и операторам стейкинг-пулов (SPO) Cardano о приближающемся дедлайне 1 сентября: сети необходимо утвердить четырёх новоизбранных членов Конституционного комитета до этой даты.
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