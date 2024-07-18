Борис Пиотровский рассказал об особенностях мероприятий «Белые ночи» и «Медный всадник»

Вице-губернатор – активный участник таких спортивных событий Во время Прямой линии вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что такие мероприятия как «Белые ночи» и «Медный всадник» позволяют насладиться городом с другого ракурса, без машин.
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