Борис Пиотровский рассказал об особенностях мероприятий «Белые ночи» и «Медный всадник»

Вице-губернатор – активный участник таких спортивных событий Во время Прямой линии вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что такие мероприятия как «Белые ночи» и «Медный всадник» позволяют насладиться городом с другого ракурса, без машин.