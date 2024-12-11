Мирошник высказался о потенциальной отправке миротворцев на Украину

Отправка миротворческого контингента на Украину будет воспринята Россией как участие третьих стран в конфликте, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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