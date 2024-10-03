Уголовное дело возбуждено в связи с пожаром на территории Хабаровского краевого музыкального театра

В связи с пожаром на территории Хабаровского краевого музыкального театра возбуждено уголовное дело. Оперативники ФСБ и МВД региона при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали иностранцев, которые, по имеющимся данным, участвовали в проведении ремонтных работ.
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