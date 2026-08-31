Сотня каналов, фильмы, сериалы, аниме, и всё это бесплатно для владельцев PS5. Sony дала им доступ к Live TV

Но пока только в США Компания Sony сделала владельцам PlayStation 5 подарок. С сегодняшнего дня они могут совершенно бесплатно смотреть фильмы, сериалы и прочий контент в рамках сервиса Live TV.
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