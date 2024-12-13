Транспортники Ноябрьска выиграли в акции «Вежливый автобус»

На Ямале подвели итоги первой региональной акции «Вежливый автобус». Самыми «приветливыми» для пассажиров оказались автобусы в Ноябрьске, сообщила администрация города «Акция проводилась впервые в округе.
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