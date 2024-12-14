В СВО погиб 47-летний боец из Тарусского района Калужской области

47-летний Петр Гылычович Тувалов из Тарусского района в сентябре 2024 года ушел добровольцем на СВО, а 19 ноября погиб под артиллерийским обстрелом47-летний Петр Гылычович Тувалов из Тарусского района в сентябре 2024 года ушел добровольцем на СВО, а 19 ноября погиб под артиллерийским обстрелом в Курской области.
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