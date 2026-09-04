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Тульские новости

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Жительница Арсеньевского района предстанет перед судом за ножевое ранение

Жительница Арсеньевского района предстанет перед судом за ножевое ранение

В результате конфликта женщина ударила сожителя ножом в живот. Потом она вызвала скорую, и его госпитализировали с тяжёлой травмой.

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