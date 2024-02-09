Переговоры по Украине, денацификация и Илон Маск. О чем Путин говорил с Карлсоном Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и уверена в том, что конфликт рано или поздно закончится миром, а отношения между жителями двух стран восстановятся.