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Переговоры по Украине, денацификация и Илон Маск. О чем Путин говорил с Карлсоном

Переговоры по Украине, денацификация и Илон Маск. О чем Путин говорил с Карлсоном

Переговоры по Украине, денацификация и Илон Маск. О чем Путин говорил с Карлсоном Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и уверена в том, что конфликт рано или поздно закончится миром, а отношения между жителями двух стран восстановятся.

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