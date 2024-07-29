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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болельщики во Франции освистали Джоэла Эмбиида по ходу первого матча США на ОИ-2024

Центровой сборной США и «Филадельфии» слышал свист в свой адрес во время предматчевого представления команд, выходов со скамейки и касания мяча.

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